«Коммерсантъ» раскрыл детали ареста генерала Шамарина

Основанием для ареста стали данные ФСБ о том, что замначальника Генштаба получил доступ к материалам дела гендиректора и главбуха «Телты» и «инструктировал» свидетелей. Генерал обвиняется в получении взятки

Начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генерального штаба ВС генерал-лейтенанта Вадим Шамарин, арестованный по делу о получении взятки на 36 млн руб., просит изменить ему меру пресечения, пишет

«Коммерсантъ». 2-й Западный окружной военный суд 13 июня рассмотрит вопрос о законности ареста генерала.

Как сообщал Следственный комитет, Шамарин подозревается в получении взятки с апреля 2016 по октябрь 2023 года от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной в 36 млн руб. «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». 22 мая он был задержан, а затем арестован. Высоков и Гришина были заключены под стражу в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве.

Как пишет «Коммерсантъ», 235-й гарнизонный военный суд отправил замначальника Генштаба в расположенный на территории «Матросской Тишины» специзолятор, более известный как «Кремлевский централ», до 22 июля. Основанием для ареста, по информации издания, стали данные департамента военной контрразведки ФСБ о том, что Шамарин получил доступ к материалам уголовного дела против Высокова и Гришиной и «инструктировал» свидетелей, пытаясь помешать следствию.

Следствие также сослалось на «обширные связи» генерала «в органах военного управления Минобороны, а также правоохранительных органах и иных органах госвласти в Москве». По данным газеты, гендиректор и главбух «Телты» дали показания на него.

Адвокаты Шамарина настаивают на том, что их подзащитный не мог получить доступа к делу Высокова и Гришиной, поскольку ни военное следствие, ни военная прокуратура, ни ФСИН ему не подчиняются, а гендиректор и главбух по меньшей мере до 2 июня находились под стражей по решению Хамовнического суда Москвы.

Свою вину генерал не признает, но сотрудничает со следствием. Защита отмечает, что Шамарин более 30 лет находится на военной службе и имеет госнаграды, также у него на иждивении находится несовершеннолетний сын, нетрудоспособная жена и 85-летняя мать. Адвокаты считают его арест необоснованным и чрезмерным.

Издание указывает, что следствие не нашло дорогостоящего имущества у начальника Главного управления связи и его родных, кроме взятого в кредит и арестованного Mercedes за 14 млн руб.

Посредниками в передаче денег следствие считает бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи Минобороны генерал-майора Александра Оглоблина и его брата Алексея Оглоблина. Александр Оглоблин был осужден по делу о хищении 1,6 млрд руб. Генерал заключил сделку со следствием и дал показания на предшественника Шамарина — генерал-полковника Халила Арсланова, которого сейчас судят по обвинению во взяточничестве и хищениях. Оглоблин уже вышел на свободу. Его брат также был осужден. По делу Шамарина братья проходят свидетелями.