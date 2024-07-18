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Генерала Шамарина отстранили от должности замглавы Генштаба

Адвокат Игорь Дюкин пояснил, что обвиняемый по делу о взятке от руководства завода «Телта» на 36 млн руб. генерал был отстранен от должности еще в мае, но не уволен
Вадим Шамарин
Вадим Шамарин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Заместитель начальника Генерального штаба, начальник главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки, отстранен от должности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Игоря Дюкина.

«Вадим Шамарин отстранен от должности замглавы Генштаба ВС РФ еще в мае, но не уволен, выведен за штат», — сказал Дюкин.

По словам защитника, в мае суд также арестовал автомобиль Mercedes генерала, который был куплен в кредит, а зарплатная карта Шамарина была заблокирована. По информации агентства, Mercedes-Benz GLE в ноябре 2022 года приобрела жена обвиняемого Елизавета Шамарина.

Арестованный по делу о взятке генерал Шамарин был в разработке у ФСБ
Политика
Вадим Шамарин

По версии СК, Шамарин получил более 36 млн руб. от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Все трое арестованы.

Замглавы Генштаба находится под арестом с мая этого года. Высоков и Гришина были заключены под стражу в августе прошлого года по делу о в мошенничестве. Газета «Коммерсантъ» писала, что основанием для ареста Шамарина стали данные ФСБ, что тот получил доступ к материалам дела против Высокова и Гришиной и «инструктировал» свидетелей, пытаясь помешать следствию. Кроме того, по мнению СК, у генерала «обширные связи в органах военного управления Минобороны, а также правоохранительных органах и иных органах госвласти в Москве». По информации издания, гендиректор и главбух «Телты» дали против него показания.

Свою вину Шамарин отрицает, но сотрудничает со следствием. В июне Минобороны подало иск на 38 млн руб. к заводу «Телта».

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Теги
Елена Чернышова
Вадим Шамарин взятка отстранение от должности Генштаб генерал
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