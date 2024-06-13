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Политика ,  
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Арестованный по делу о взятке генерал Шамарин был в разработке у ФСБ

Адвокат Шамарина: в деле генерала о взятке есть справка о разработке его ФСБ
Вадим Шамарин
Вадим Шамарин (Фото: Минобороны России)

Начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант Вадим Шамарин, арестованный по подозрению в получении взятки, находился в разработке ФСБ, сообщил «РИА Новости» один из его адвокатов.

«В деле есть справка департамента ФСБ», — сказал защитник агентству во 2-м Западном военном окружном суде в Москве, где рассматривали жалобу на арест генерала. Защита добивается домашнего ареста в качестве меры пресечения.

О том, что основанием для ареста Шамарина стали данные департамента военной контрразведки ФСБ, ранее писал «Коммерсантъ».

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Вадим Шамарин

Шамарина подозревают в получении взятки в размере 36 млн руб. с апреля 2016 года по октябрь 2023 года. Следствие полагает, что ее генералу передали посредники от генерального директора ОАО Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной в обмен на «увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

Генерала задержали 22 мая, а после — арестовали. Его отправили в специзолятор, более известный как «Кремлевский централ», на территории «Матросской Тишины», писал «Коммерсантъ». Генерал останется под арестом до 22 июля, суд отказался выпустить его из СИЗО.

Гришину и Высокова заключили под стражу в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве. Из материалов ФСБ следовало, что Шамарин получил доступ к материалам уголовного дела против Высокова и Гришиной и «инструктировал» свидетелей, пытаясь помешать следствию.

Следствие также указывало на «обширные связи» Шамарина «в органах военного управления Минобороны, а также правоохранительных органах и иных органах госвласти в Москве». По информации «Коммерсанта», гендиректор и главбух «Телты» дали показания против него.

Адвокаты Шамарина настаивают на том, что их подзащитный не мог получить доступ к материалам дела Высокова и Гришиной, поскольку ни военное следствие, ни военная прокуратура, ни ФСИН ему не подчиняются, а фигуранты находились под стражей по решению суда по меньшей мере до 2 июня. Сам генерал не признает вину, но сотрудничает со следствием.

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Теги
генерал ФСБ Вадим Шамарин разработка досье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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