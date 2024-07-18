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Политика ,  
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В МИДе рассказали о мерах в ответ на планы сделать из ЕС оборонный союз

Константин Гаврилов
Константин Гаврилов (Фото: armscontrolrus / Telegram)

⁠Россия никогда не представляла угрозу для Евросоюза, но шаги со стороны объединения приведут к «компенсационным мерам» для обеспечения безопасности страны, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Все более агрессивные антироссийские шаги «коллективного Брюсселя» и далее будут вынуждать нас предпринимать компенсационные меры для обеспечения безопасности», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Так глава российской делегации отреагировал на планы переизбранной главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен разработать общеевропейские оборонные программы и ввести должность еврокомиссара по обороне.

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Гаврилов добавил, что США выгодно, чтобы именно ЕС больше вкладывался в оборону и тем самым укреплял европейскую «опору» НАТО. «В конце концов, в случае эскалации напряженности американцы, как всегда, отсидятся за океаном», — отметил он.

По словам дипломата, для нынешней конфигурации в отношениях США с Европой актуальна формула первого генерального секретаря НАТО лорда Гастингса Лайонела Исмея: «Держать СССР (а теперь Россию) вне Европы, американцев — внутри, а немцев (а с ними и весь Евросоюз) — в подчиненном положении».

В Кремле отмечали, что расценивают как угрозу безопасности страны продвижение инфраструктуры НАТО к ее границам. Президент Владимир Путин говорил, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами блока.

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фон дер Ляйен Урсула фото

фон дер Ляйен Урсула

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8 октября 1958 года
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