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Военная операция на Украине ,  
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Венгрия адресовала украинцам решение вопроса о легитимности Зеленского

Глава МИД Венгрии: вопрос о легитимности Зеленского должны решать украинцы
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского не касается Венгрии, его должны решать украинцы. Об этом заявил «РИА Новости» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Это решать украинцам. Зеленский не президент Венгрии. Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке», — сказал Сийярто.

Он также отметил, что Венгрия готова предоставить площадку на своей территории для проведения переговоров между Россией и Украиной. По словам главы венгерского МИДа, обеим сторонам будут предоставлены «равные условия, равная безопасность и равные шансы».

Кандидат в президенты США Дональд Трамп — единственный, кто сможет посадить представителей обеих сторон конфликта за стол переговоров, если политик победит на выборах. «Насколько я понимаю, президент Трамп способен это сделать», — подчеркнул Сийярто.

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Петер Сийярто

В марте 2024 года на Украине должны были пройти выборы президента. В соответствии с Конституцией страны их проведение запрещено в условиях военного положения (оно действует с начала военной операции в феврале 2022 года).

Президент России Владимир Путин говорил, что легитимность Зеленского закончилась. Он сказал, что Конституцией Украины предусмотрено продление полномочий Верховной рады, поэтому в нынешних условиях и по «предварительной оценке» единственная легитимная власть в стране — это парламент и его спикер, то есть Руслан Стефанчук.

США и ООН говорили, что продолжат считать Зеленского президентом Украины, хотя формально срок его полномочий истек.

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Венгрия Украина Сийярто Петер Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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