Венгрия объяснила дилемму по участию в украинском «саммите мира»
Власти Венгрии еще не приняли решение насчет участия в конференции по урегулированию российско-украинского конфликта, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью на белорусском телеканале ОНТ.
«С одной стороны, мы действительно уважаем Швейцарию. Мы уважаем швейцарские усилия по достижению мира. Мы действительно уважаем их позицию. Но в то же время вопрос в том, имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют стороны [конфликта]», — объяснил Сийярто.
По его мнению, мирная конференция обретает смысл и дает наибольшую надежду на мир только в том случае, если за столом переговоров представлены как Киев, так и Москва. Сийярто также рассказал, что считает правильным обсуждать не только предложения Украины, составленные президентом Владимиром Зеленским, но и другие идеи по выходу из ситуации. По его словам, Венгрия «живет в тени» этого конфликта больше двух лет.
Саммит пройдет 15 и 16 июня в швейцарском городе Бюргеншток, свое участие подтвердили 106 стран. Киев планирует вынести на обсуждение наименее спорные темы из своей «формулы мира». Речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене всеми пленными, а также о возвращении украинских детей, вывезенных в Россию.
Российская делегация не приглашена. Москва уже предупредила, что не желает обсуждать инициативы Украины, в которых не признается российский суверенитет над Крымом, Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. Киев настаивает на возвращении границ 1991 года.
От участия отказались несколько крупных стран, в частности Китай и Саудовская Аравия. Представители обеих стран заключили, что решение ситуации должно обсуждаться при участии всех сторон и с дискуссией по разным предложениям. Зеленский обвинил Пекин в попытке повлиять на другие страны, чтобы те отказались от участия.
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