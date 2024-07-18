Освобожденные из украинского плена российские военные прибыли в Москву

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена в рамках обмена, прибыли в Москву, сообщает телеканал «Звезда».

В столице они пройдут лечение и реабилитацию в военных медицинских учреждениях.

Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «95 на 95» днем 17 июля. В качестве посредника при обмене в очередной раз выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Предыдущий обмен России и Украины пленными военнослужащими состоялся 25 июня. Тогда каждая сторона передала по 90 человек. Президент России Владимир Путин в начале лета говорил, что в российском плену находятся 6465 украинских военнослужащих, в украинском — 1348 российских военных.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отмечала, что диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными идет непросто. В середине июня омбудсмен показала список из 430 готовых вернуться на Украину пленных и попросила у своего украинского коллеги Дмитрия Лубинца оказать содействие в активизации «обменных процессов».