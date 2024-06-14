 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Москалькова показала список из 430 готовых вернуться на Украину пленных

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram
Фото: ombudsmanrf / Telegram

В России готовы к обмену 430 украинских военнопленных, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в телеграм-канале.

«Обращаюсь к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины [Дмитрию] Лубинцу с просьбой оказать содействие в активизации российско-украинских обменных процессов», — написала она.

Во второй половине мая Москалькова опубликовала еще один список украинских военнопленных, в нем было 500 имен. Она отмечала, что «на протяжении нескольких месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных». Часть имен из опубликованного 14 июня списка совпадают с тем, что был обнародован в мае.

В конце прошлого месяца стороны провели обмен по формуле «75 на 75». Посредником в возвращении россиян выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Материал дополняется

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Татьяна Москалькова военнопленные Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 17:22
В Германии изъяли рекордную для страны партию кокаина Общество, 17:54
Москалькова показала список из 430 готовых вернуться на Украину пленных Политика, 17:53
Белоусов проинспектировал командный пункт ВКС Политика, 17:49
MicroStrategy выпустила облигации на $700 млн для покупки биткоина Крипто, 17:46
США и НАТО отвергли план Путина по урегулированию на Украине Политика, 17:46
Фанатов задержали из-за Роналду. Что происходит на Евро-2024 Спорт, 17:38
Тарасова оценила решение ISU уменьшить количество прыжков у фигуристов Спорт, 17:30
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
ЦБ установил курсы доллара и евро на 15–17 июня без биржевых торгов Инвестиции, 17:27
Захарова осудила отказ Киева от озвученных Путиным условий мира Политика, 17:25
Спасатели спустили 6 человек с пятого этажа обрушившегося дома в Шебекино Общество, 17:24
Умер экс-капитан хоккейной «Сибири» Евгений Тютиков Спорт, 17:19
Суд в Москве вынес приговор курьерам мошенников, укравших более ₽7 млн Общество, 17:19
Зеленский назвал ультиматумом мирную инициативу Путина Политика, 17:16
Как компании «подружиться» с кадрами РБК и Millennium, 17:15