Москалькова показала список из 430 готовых вернуться на Украину пленных

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В России готовы к обмену 430 украинских военнопленных, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в телеграм-канале.

«Обращаюсь к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины [Дмитрию] Лубинцу с просьбой оказать содействие в активизации российско-украинских обменных процессов», — написала она.

Во второй половине мая Москалькова опубликовала еще один список украинских военнопленных, в нем было 500 имен. Она отмечала, что «на протяжении нескольких месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных». Часть имен из опубликованного 14 июня списка совпадают с тем, что был обнародован в мае.

В конце прошлого месяца стороны провели обмен по формуле «75 на 75». Посредником в возвращении россиян выступили Объединенные Арабские Эмираты.

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