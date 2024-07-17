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Военная операция на Украине ,  
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Россия и Украина обменялись пленными

Минобороны: из украинского плена освобождены 95 военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Москва и Киев при посредничестве Абу-Даби обменялись военнопленными по формуле «95 на 95». В начале июня Путин заявил, что в российском плену находятся 6465 украинских военнослужащих, а в украинском — 1348
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Из украинского плена вернулись 95 российских военных, сообщило Минобороны. «Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ», — заявили в ведомстве.

Российских освобожденных военных отправили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Позднее они пройдут лечение и реабилитацию в военных медицинских учреждениях.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — сообщили в Минобороны. Посреднические услуги в обмене пленными оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее рассказал, что домой помимо бойцов ВСУ вернулись военнослужащие Национальной гвардии и пограничники.

17 июля Bloomberg анонсировал обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «90 на 90» при посредничестве ОАЭ. По данным агентства, с начала 2024 года это станет шестой подобной процедурой, благодаря усилиям Абу-Даби.

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Ранее уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заявил о планах масштабного обмена женщинами-военнопленными. Однако подробностей подготовки этого процесса он не привел.

Последний раз Москва и Киев обменялись военнопленными 25 июня. Тогда каждая сторона передала по 90 человек. Президент России Владимир Путин в начале месяца заявлял, что в российском плену находятся 6465 украинских военнослужащих, в украинском — 1348.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны обмен пленными ОАЭ Военная операция на Украине
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