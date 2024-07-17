Москалькова назвала непростым диалог по обмену военнопленными
Диалог с Украиной по вопросу обмена военнопленными идет непросто, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«В ходе обмена мы встретились и обсудили с представителем офиса украинского омбудсмена [Дмитрия Лубинца] предстоящие совместные гуманитарные акции, в том числе связанные с воссоединением семей», — добавила она.
Ранее днем Минобороны России отчиталось, что Москва и Киев обменялись пленными по формуле «95 на 95». Москалькова подчеркнула, что «немало» российских военных остаются в плену.
По словам президента Владимира Путина, на начало июня в плену на Украине находились 1348 военных, в России — 6465 солдат. В середине июня омбудсмен показала список из 430 готовых вернуться на Украину пленных.
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