Саудовский принц назвал Путина особенным гостем

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Наследный принц Саудовской Аравии и председатель совета министров Мухаммед бен Сальман Аль Сауд назвал президента России Владимира Путина, который прилетел с рабочим визитом в Эр-Рияд, «особенным гостем» для королевства, передает ТАСС.

Встреча российского лидера с наследным принцем Аль Саудом проходит во дворцовом комплексе короля Саудовской Аравии «Аль-Ямама». Вместе с Путиным в королевство прибыла российская делегация, в которую вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы ждали вас в Москве. Мы знаем, что обстоятельства внесли коррективы в эти планы. Но, как я уже сказал, ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений», — сказал российский президент принцу Саудовской Аравии, добавив, что «следующая встреча должна быть в Москве».

Этим же днем Путин с той же делегацией посещал ОАЭ, где проводил переговоры с лидером страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Президент назвал «беспрецедентно высоким» уровень отношений между странами, ОАЭ — главным торговым партнером России в арабском мире. Также лидеры собирались обсудить ситуацию в горячих точках — конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС и ситуацию на Украине.

По случаю приезда Путина небо над Абу-Даби раскрасили в цвета российского триколора, главу государства встретили флагами России на улицах, почетным караулом и выстрелами из пушек.