Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и обсудил с ним координацию двух стран в формате ОПЕК+. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между РФ и Саудовской Аравией. Констатирована, в частности, эффективность координации двух стран в формате ОПЕК+», — говорится в сообщении.
Наследный принц также поздравил Путина с «убедительной победой на выборах президента России». Российский президент в свою очередь попросил передать «наилучшие пожелания» королю Саудовской Аравии и поздравил народ королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан.
Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд регулярно созваниваются друг с другом. Последний звонок произошел в сентябре 2023 года, тогда российский президент «тепло поздравил саудовское руководство» с принятым решением о присоединении к БРИКС, сообщали в пресс-службе Кремля.
В декабре 2023 года наследный принц Саудовской Аравии и Путин встречались в Эр-Рияде, куда российский президент приехал с рабочим визитом. В королевство также прибыла российская делегация, в которую вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр иностранных дел Сергей Лавров.
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