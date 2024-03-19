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Политика ,  
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Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин и принц Саудовской Аравии обсудили координацию стран в формате ОПЕК+

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и обсудил с ним координацию двух стран в формате ОПЕК+. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между РФ и Саудовской Аравией. Констатирована, в частности, эффективность координации двух стран в формате ОПЕК+», — говорится в сообщении.

Наследный принц также поздравил Путина с «убедительной победой на выборах президента России». Российский президент в свою очередь попросил передать «наилучшие пожелания» королю Саудовской Аравии и поздравил народ королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан.

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Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд регулярно созваниваются друг с другом. Последний звонок произошел в сентябре 2023 года, тогда российский президент «тепло поздравил саудовское руководство» с принятым решением о присоединении к БРИКС, сообщали в пресс-службе Кремля.

В декабре 2023 года наследный принц Саудовской Аравии и Путин встречались в Эр-Рияде, куда российский президент приехал с рабочим визитом. В королевство также прибыла российская делегация, в которую вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Владимир Путин Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман ОПЕК+
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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