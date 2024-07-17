Лавров заявил об отходе Швейцарии от нейтралитета

Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Москва при выстраивании двусторонних отношений будет учитывать отход Швейцарии от нейтральной позиции, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С российской стороны был отмечен прогрессирующий отход Конфедерации от принципов «нейтралитета» в контексте ее присоединения к антироссийским акциям. Подобные действия Берна не могут не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», — говорится в сообщении.

Лавров также представил швейцарскому МИДу российские оценки развития ситуации на Украине с 2014 года. Министр иностранных дел заявил об обреченности попыток Запада предъявлять России какие-либо ультиматумы.

Переговоры Лаврова и Кассиса состоялись 16 июля на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Швейцария считается нейтральной страной с 1815 года, этот статус был закреплен в 1907-м. Она не может прямо или косвенно отправлять оружие участникам военных действий. Кроме того, действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России.

В Швейцарии 15-16 июня состоялся украинский саммит мира. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций, Россию на форум не пригласили. В основе мероприятия лежала «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Участники мероприятия обсудили три ее пункта — ядерную безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Президент Владимир Путин называл уловкой саммит в Швейцарии. На нем, по словам президента, собирались «поменять местами причину и следствие украинского кризиса».

В начале июля Швейцария расширила антироссийские санкции на 69 физических и 47 юридических лиц. Берн заявил, что присоединяется к 14-му пакету ЕС.

Власти России называют западные санкции незаконными и считают, что ограничительные меры в первую очередь вредят тем, кто их вводит.