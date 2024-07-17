Лавров заявил об отходе Швейцарии от нейтралитета
Москва при выстраивании двусторонних отношений будет учитывать отход Швейцарии от нейтральной позиции, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«С российской стороны был отмечен прогрессирующий отход Конфедерации от принципов «нейтралитета» в контексте ее присоединения к антироссийским акциям. Подобные действия Берна не могут не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», — говорится в сообщении.
Лавров также представил швейцарскому МИДу российские оценки развития ситуации на Украине с 2014 года. Министр иностранных дел заявил об обреченности попыток Запада предъявлять России какие-либо ультиматумы.
Переговоры Лаврова и Кассиса состоялись 16 июля на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
Швейцария считается нейтральной страной с 1815 года, этот статус был закреплен в 1907-м. Она не может прямо или косвенно отправлять оружие участникам военных действий. Кроме того, действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России.
В Швейцарии 15-16 июня состоялся украинский саммит мира. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций, Россию на форум не пригласили. В основе мероприятия лежала «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.
Участники мероприятия обсудили три ее пункта — ядерную безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Президент Владимир Путин называл уловкой саммит в Швейцарии. На нем, по словам президента, собирались «поменять местами причину и следствие украинского кризиса».
В начале июля Швейцария расширила антироссийские санкции на 69 физических и 47 юридических лиц. Берн заявил, что присоединяется к 14-му пакету ЕС.
Власти России называют западные санкции незаконными и считают, что ограничительные меры в первую очередь вредят тем, кто их вводит.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации