 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров заявил об отходе Швейцарии от нейтралитета

Лавров: Россия учтет отход Швейцарии от принципа нейтралитета
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Москва при выстраивании двусторонних отношений будет учитывать отход Швейцарии от нейтральной позиции, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С российской стороны был отмечен прогрессирующий отход Конфедерации от принципов «нейтралитета» в контексте ее присоединения к антироссийским акциям. Подобные действия Берна не могут не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», — говорится в сообщении.

Лавров также представил швейцарскому МИДу российские оценки развития ситуации на Украине с 2014 года. Министр иностранных дел заявил об обреченности попыток Запада предъявлять России какие-либо ультиматумы.

Переговоры Лаврова и Кассиса состоялись 16 июля на полях открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Песков заявил о потере нейтралитета Швейцарии в украинском вопросе
Политика
Берн,&nbsp;Швейцария

Швейцария считается нейтральной страной с 1815 года, этот статус был закреплен в 1907-м. Она не может прямо или косвенно отправлять оружие участникам военных действий. Кроме того, действует отдельное эмбарго на отправку оружия Украине и России.

В Швейцарии 15-16 июня состоялся украинский саммит мира. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций, Россию на форум не пригласили. В основе мероприятия лежала «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Участники мероприятия обсудили три ее пункта — ядерную безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Президент Владимир Путин называл уловкой саммит в Швейцарии. На нем, по словам президента, собирались «поменять местами причину и следствие украинского кризиса».

В начале июля Швейцария расширила антироссийские санкции на 69 физических и 47 юридических лиц. Берн заявил, что присоединяется к 14-му пакету ЕС. 

Власти России называют западные санкции незаконными и считают, что ограничительные меры в первую очередь вредят тем, кто их вводит.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Швейцария Россия Сергей Лавров нейтральный статус
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Лавров провел встречу с главой МИД Швейцарии Кассисом
Политика
В Швейцарии российского дипломата обвинили в нарушении законов о санкциях
Политика
В Швейцарии предложили закон о поставках оружия вопреки нейтралитету
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 16 июл, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 16 июл, 17:40
Производитель водки «Царская» купил висковый завод в Буденновске Бизнес, 08:00
Лавров заявил об отходе Швейцарии от нейтралитета Политика, 07:56
Борис Джонсон опубликовал фото с Трампом после покушения Политика, 07:50
Bloomberg узнал о подготовке обмена 180 пленных между Киевом и Москвой Политика, 07:41
Эксперты узнали среднюю сумму возврата в России при налоговом вычете Общество, 07:30
Над Белгородской и Воронежской областями сбили три беспилотника Политика, 07:10
Маск объяснил решение перенести штаб-квартиры X и SpaceX из Калифорнии Общество, 07:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рекрутеры заявили о буме привлечения работников из Африки Экономика, 07:00
В России новый виток борьбы с инфобизнесом. Кто под угрозой Pro, 07:00
Киносказки в СССР и сегодня: графика, драма, деньги. Наследие и различия Life, 07:00
В небе над Украиной пролетел британский учебно-пилотажный самолет Политика, 06:40
Учебник для селлеров: как начать работу на маркетплейсе РБК И МТС Банк, 06:34
В МИДе заявили о карт-бланше от США Украине на удары по России Политика, 06:31
Отключенный при сбое энергоблок Ростовской АЭС вывели на полную мощность Общество, 06:10