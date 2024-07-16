Украинский политик Медведчук написал письмо Трампу

Виктор Медведчук (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Руководитель движения «Другая Украина», экс-глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук написал бывшему президенту США Дональду Трампу письмо в связи с недавним покушением на американского политика. Текст опубликован на сайте «Другой Украины».

Нападения на политиков, которые выступают за мир на Украине, могут быть выгодны только «преступному режиму [президента Владимира] Зеленского», написал Медведчук в преамбуле к письму.

В самом письме попытку убить Трампа украинский политик сопоставил с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, совершенным, по его мнению, «сторонником неонацистского украинского режима».

Во время президентских выборов на Украине 2019 года, где основная конкуренция развернулась между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, Медведчук поддержал кандидатуру Юрия Бойко. С ним вместе он приезжал в Россию, после чего Генпрокуратура Украины в феврале 2019 года возбудила против Медведчука дела о госизмене и сепаратизме. Затем в отношении Медведчука и его супруги Оксаны Марченко утвердили санкции в связи с расследованием поставок угля из ЛНР в Россию, оппозиционер тогда оказался под домашним арестом. 27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о побеге Медведчука, его объявили в международный розыск. На период военного положения деятельность ряда оппозиционных партий, в том числе ОПЗЖ, на Украине прекращена, Медведчук лишен депутатского мандата. В сентябре 2022-го Медведчука передали России, обменяв его и российских военных на 215 украинских пленных, в том числе пятерых командиров «Азова» (батальон признан в России террористической организацией и запрещен).

По словам Медведчука, Трамп стал «личным врагом» Зеленского, так как в предвыборных заявлениях тот неоднократно говорил о намерении прийти к миру на Украине.

О «беспрецедентном уровне милитаризации мировой политики», которая находится на «грани агрессивного безумия», также свидетельствуют призывы украинских властей к убийству российского президента Владимира Путина и украинских политиков, которые выступают за мир, написал оппозиционный политик.

Покушение на Трампа произошло 13 июля в городе Батлер в Пенсильвании во время его выступления на митинге. Политика ранили в правое ухо, 20-летний стрелок был ликвидирован на месте. Украинский президент Владимир Зеленский нападение на Трампа осудил и заявил, что «такому насилию нет оправданий».

14 июля премьер-министр Фицо сам сравнил нападение на свою персону с нападением на Трампа. На Фицо совершили покушение 15 мая.