Фицо заявил о схожести сценариев покушений на себя и на Трампа
Нападение на экс-президента США Дональда Трампа и покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо организованы «как под копирку», написал последний на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Сценарий как под копирку», — подчеркнул Фицо.
«Политические оппоненты Дональда Трампа пытаются заставить его замолчать, а когда у них это не получается, они раздражают общественность до тех пор, пока какой-нибудь бедолага не возьмется за оружие. А сейчас мы станем свидетелями речи о необходимости примирения, умиротворения и прощения», — добавил словацкий премьер.
Покушение на Трампа произошло во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля, экс-президент получил ранение в ухо. Еще два человека пострадали, один был убит.
Нападавшего застрелили снайперы Секретной службы. По данным Федерального бюро расследований (ФБР), в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он жил в Пенсильвании в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец. Мотивы Крукса неясны.
На Фицо напали 15 мая после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. В премьера несколько раз выстрелили, он получил ранения в грудь, живот и руку. Фицо перенес две операции, в конце мая его перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления.
Нападавшего — 71-летнего писателя Юрая Цинтулу — задержали в день покушения. Мужчина заявил, что хотел причинить вред политику, но не убивать его. Свой поступок Цинтула объяснил несогласием с политикой словацких властей. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
В начале июля генпрокурор Словакии Марош Жилинка сообщила, что дело о покушении на Фицо переквалифицируют в теракт.
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