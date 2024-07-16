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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Власти заявили об интернациональной команде террористов в «Крокусе»

Росфинмониторинг: за терактом в «Крокусе» стоит интернациональная команда
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» организовала интернациональная группа, в которую входят представители разных стран, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Трансляция заседания шла на сайте верхней палаты парламента.

«Но я бы однозначно сказал, что это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских, представители европейских стран, это Россия, там очень много. Сейчас просто идет работа», — отметил Чиханчин.

Он добавил, что теракты в «Крокусе» и Махачкале показали, что работа Росфинмониторинга требует совершенства. В связи с этим ведомство совместно с правоохранительными органами, МВД, ФСБ и прокуратурой работает над корректировкой модели поведения террористов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за нападение на себя взяло «Исламское государство» (ИГИЛ, признано в России террористической организацией и запрещено). Москва полагает, что в атаке есть украинский след, Киев эти обвинения отвергает.

23 июня вооруженные люди напали на православные храмы, синагоги и посты полиции в Махачкале и Дербенте. Погибли 22 человека. Среди них — священник Николай Котельников, который служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте.

Теги
Росфинмониторинг «Крокус Сити Холл» Юрий Чиханчин теракт терроризм
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