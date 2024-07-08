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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Путин наградил погибшего в «Крокусе» сотрудника Внуково орденом

Путин наградил погибшего в «Крокусе» сотрудника Внуково орденом Мужества
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Валентина Николаенкова, погибшего во время теракта в «Крокус Сити Холле» при попытке обезвредить одного из террористов. Указ опубликован на портале правовых актов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить: орденом Мужества Николаенкова Валентина Викторовича», — говорится в документе.

Погибший занимал должность директора центра управления и координации аэропорта Внуково.

Как ранее сообщали «Вести», Валентин Николаенков попытался отнять автомат у одного из боевиков, когда тот перезаряжался, но получил выстрел в спину, от чего скончался.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание концертного зала, открыли огонь по пришедшим на концерт группы «Пикник», подожгли помещения и скрылись.

Число погибших превысило 140 человек, пострадали более 550.

Непосредственно исполнителями теракта следователи считают уроженцев Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Как заявил руководитель СК Александр Бортников в мае, «можно с уверенностью сказать», что Главное управление разведки Минобороны Украины имеет «непосредственное отношение» к теракту. Киев опровергал это.

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«Крокус Сити Холл» орден Мужества Владимир Путин теракт
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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