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Выборы президента США ,  
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Маск заявил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить

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Выборы президента США
Два человека, которые пытались убить Маска, были арестованы с оружием в руках недалеко от штаб-квартиры Tesla в Техасе. Предприниматель поддержал Трампа, на которого 13 июля совершили покушение

Два человека в разное время за последние восемь месяцев пытались убить основателя SpaceX и Tesla Илона Маска. Об этом миллиардер написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Впереди опасные времена. Два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня за последние восемь месяцев», — сказал он. По его словам, они были арестованы с оружием в руках примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе.

Перед этим он поддержал кандидата в президенты Дональда Трампа после покушения на него на митинге в Батлере в штате Пенсильвания, которое произошло 13 июля. До этого предприниматель публично не поддержал никого из кандидатов в президенты, отмечал Bloomberg.

По мнению Маска, в последний раз в США был «настолько крутой кандидат», как и Трамп, в начале XX века — им был Теодор Рузвельт, который занимал пост президента США в 1901–1909 годах. На него также совершали покушения — в 1912 и 1916 годах во время избирательных кампаний.

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После покушения на Трампа его пресс-секретарь Стивен Чунг сообщил, что политика увезли в больницу, и заверил, что с экс-президентом все в порядке, он получил легкое ранение в ухо. В результате нападения погиб один человек, стрелок тоже был ликвидирован. Его убили сотрудники Секретной службы, сообщил WSJ. В результате стрельбы еще один человек пострадал, по словам бывшего врача Трампа Ронни Джексона, им оказался его племянник.

Президент США Джо Байден после случившегося выступил с заявлением и осудил нападение. «В Америке нет места такому насилию», — заявил он. Другие американские политики также осудили нападение, в том числе вице-президент Камала Харрис, лидеры демократов и республиканцев в сенате Чак Шумер и Митч Макконелл, экс-президенты США Билл Клинтон и Барак Обама. С осуждением выступили премьеры Венгрии, Японии, Великобритании Виктор Орбан, Фумио Кисида, Кир Стармер и другие.

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Георгий Смирнов
Илон Маск покушение на убийство США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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