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Выборы президента США ,  
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Власти сообщили, что погибший на митинге Трампа пытался защитить семью

Губернатор: при покушении на Трампа погиб бывший пожарный, он защитил свою семью
Сюжет
Выборы президента США
Во время стрельбы на митинге, где Трамп был ранен в ухо, погиб 50-летний пожарный Кори Комператоре. Он пытался защитить свою семью, сообщил губернатор Пенсильвании. Еще два человека — в критическом состоянии, их имена неизвестны
Фото: Jeff Swensen / Getty Images
Фото: Jeff Swensen / Getty Images

Погибший участник предвыборного митинга Дональда Трампа, на которого совершили покушение, — Кори Комператоре, сообщил Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании, где произошел инцидент.

«Это момент, когда мы все обязаны снизить температуру, подняться над существующей ненавистнической риторикой и искать лучшее, более светлое будущее для этой страны. Я прошу вас присоединиться к Лори (супруга Шапиро. — РБК) и мне в молитве за двух пенсильванцев, которые все еще находятся в критическом состоянии, за семью Кори Комператоре и за бывшего президента Дональда Трампа», — написал он в Х.

Fox News сообщает, что 50-летний Комператоре был бывшим начальником добровольной пожарной охраны небольшого города Буффало в штате.

«Кори умер героем. Кори бросился на помощь своей семье, чтобы защитить их прошлой ночью на этом митинге», — рассказал Шапиро (цитата по CNN). Он сообщил, что общался с женой и дочерьми Комператоре после случившегося.

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Мелания Трамп

Трамп выступал в городе Батлер в Пенсильвании. Митинг проходил на территории выставки Batler Farm на открытой площадке. Одноэтажное здание, с которого стрелок, 20-летний Томас Мэтью Крукс, открыл огонь, находилось примерно в 140 м от места, где на сцене выступал Трамп. Комператоре и двое других раненых находились среди зрителей, которые оказались между сценой и зданием, откуда велась стрельба.

Трамп почти не пострадал — пуля задела его правое ухо.

Крукса ликвидировал снайпер. Возле его тела нашли полуавтоматическую винтовку AR-15. По данным Associated Press и The Wall Street Journal, оружие было куплено отцом Крукса. В машине молодого человека нашли взрывные устройства, говорил источник WSJ.

Стрелок окончил школу в 2022 году, в поле зрения полиции он не попадал. Бывшая одноклассница Крукса в разговоре с WSJ рассказала, что он «никогда открыто не говорил о своих политических взглядах или о том, как он сильно ненавидел Трампа, или о чем-то еще».

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Дональд Трамп покушение Пенсильвания США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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