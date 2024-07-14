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Площадь лесного пожара под Новороссийском достигла 32 га

Минприроды: площадь лесного пожара под Новороссийском выросла до 32 га

Площадь лесного пожара под Новороссийском достигла 32 га
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Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 32 га, сообщило МЧС. Огонь распространяется из-за сильного ветра, уточнила пресс-служба минприроды Краснодарского края.

По данным МЧС, в тушении возгорания участвуют более 200 специалистов и 48 единиц техники.

Как заявили ТАСС в ведомстве, угрозы населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где начался пожар, нет.

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесного пожара у баз отдыха
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Фото:alekseioderov / Telegram

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае начался около 12 часов дня 14 июля. Из-за ветра огонь перешел на территорию базы отдыха «Романтик», а затем — в сторону базы отдыха «Фрегат». С нескольких баз отдыха в районе возгорания эвакуировали около 500 человек.

Данных о пострадавших нет, но в результате пожара были повреждены шесть деревянных домов и две легковые машины на одной из баз отдыха.

В Новороссийске введен режим ЧС. «Огонь распространяется вверх по хребту, тушение осложняется сильными порывами ветра с резкими изменениями направления», — объяснил мэр города Андрей Кравченко.

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Краснодарский край Кубань Новороссийск Пожар лесной пожар
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