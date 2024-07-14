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С базы отдыха у хутора Дюрсо эвакуировали около 500 человек из-за пожара

Мэр Новороссийска сообщил об эвакуации около 500 человек с турбазы «Романтик»
Из района хутора Дюрсо эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей, сообщил мэр Новороссийска. Там рядом с базами отдыха произошел лесной пожар, его площадь превысила 18 га. Тушение осложняет жаркая погода
Фото: alekseioderov / Telegram
Фото: alekseioderov / Telegram

Из района хутора Дюрсо из-за лесного пожара эвакуировали порядка 500 человек и 30 автомобилей, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

По его словам, сообщение о возгорании травы и деревьев в районе базы отдыха «Романтик» поступило в 11:45 мск, после чего огонь распространился в сторону базы отдыха «Фрегат» из-за сильного ветра. Сейчас площадь пожара превысила 18 га.

«В настоящее время порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. Угрозы жизни людей нет», — написал в телеграм-канале Кравченко.

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Фото:kravchenko_glava_nvrsk / Telegram

Мэр также ввел режим ЧС в Новороссийске.

В тушении пожара задействованы 64 человека и 16 единиц техники. Дополнительно вызван пожарный вертолет из Геленджика и Сочи, а также пожарные расчеты из Анапы.

База отдыха «Романтик» расположена на берегу Черного моря, ее общая площадь составляет 8,4 га. В 1 км находится природный заповедник «Сухая щель», в 3 км — поселок Абрау-Дюрсо, в 27 км — Новороссийск. Расстояние от «Романтика» до базы отдыха «Фрегат» — 600 м.

Ранее МЧС сообщало об эвакуации 220 человек, в том числе 40 детей. Траву на территории «Романтика» удалось потушить, однако огонь охватил территорию в 1,5 тыс. кв м. Повреждены шесть деревянных домов и два легковых автомобиля, сведений о пострадавших нет, добавили в ведомстве. Тушение осложняет сухая и жаркая погода, авиация МЧС сбросила 30 т воды.

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Пожар Новороссийск Краснодарский край Абрау-Дюрсо лесной пожар Россия эвакуация
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