Площадь лесного пожара у хутора Дюрсо на Кубани выросла до 20 га

Площадь лесного пожара у хутора Дюрсо на Кубани выросла в семь раз

Фото: kravchenko_glava_nvrsk / Telegram

Площадь пожара в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае выросла до 20 га, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«В Краснодарском крае площадь пожара увеличилась до 20 гектаров», — говорится в сообщении. До этого площадь возгорания составляла 3 га.

В тушении пожара участвуют около 160 специалистов и 40 единиц техники, а также вертолеты Ка-32 и Ми-8 от МЧС России. В ведомстве отметили, что авиация сбросила уже 30 т воды.

Video

Изначально в районе хутора Дюрсо загорелись лес и трава на площади в 3 га, а затем огонь перешел на территорию базы отдыха «Романтик». Администрация базы отдыха эвакуировала с территории 220 человек, в том числе 40 детей. Сведений о пострадавших нет.

Как сообщили местному порталу 93.ru в мэрии Новороссийска, эвакуированы все туристы с трех баз отдыха «Романтик», «Голубая волна» и «Фрегат» — около 500 человек.

Однако в результате пожара на территории базы отдыха повреждены шесть деревянных домов и две легковых машины.