В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесного пожара у баз отдыха
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара в районе хутора Дюрсо, сообщил мэр города Андрей Кравченко в телеграм-канале.
«На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров», — написал Кравченко.
Для эвакуации 200 человек с ближайших баз отдыха — «Моряк» и «Романтик» — подготовлены автобусы. Уже эвакуированы 130 детей, уточнил глава Новороссийска. Он добавил, что площадь возгорания достигла 22 га.
В ликвидации возгорания задействованы 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолеты, а также спасатели из Анапы и Геленджика.
Около 12 часов дня 14 июля в районе хутора Дюрсо загорелись лес и трава, а затем огонь перешел на территорию базы отдыха «Романтик». Позже из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха «Фрегат», сообщил мэр Новороссийска. 93.ru сообщил об эвакуации туристов с трех баз отдыха — «Романтик», «Голубая волна» и «Фрегат».
Данных о пострадавших нет, но в результате пожара были повреждены шесть деревянных домов и две легковые машины на одной из баз отдыха.
Российский ракетный комплекс нанес удар по эшелону ВСУ. Видео
Лукашенко поручил отвести белорусские войска от границы с Украиной
В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером. Видео
Зеленский выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. Подробности
Покушение на Трампа. Что известно к этому часу – в Telegram РБК
Новый президент Ирана рассказал о своем отношении к России
Трамп выступил с заявлением после покушения
Кадры с Трампом сразу после стрельбы
Конор Макгрегор сообщил, что сделал ставку на испанцев и спрогнозировал счет
Покушение на Трампа попало на видео
Журналисты подали в суд на OpenAI за использование своих текстов