 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесного пожара у баз отдыха

Глава Новороссийска ввел режим ЧС из-за крупного лесного пожара у хутора Дюрсо
Фото: alekseioderov / Telegram
Фото: alekseioderov / Telegram

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара в районе хутора Дюрсо, сообщил мэр города Андрей Кравченко в телеграм-канале.

«На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров», — написал Кравченко.

Для эвакуации 200 человек с ближайших баз отдыха — «Моряк» и «Романтик» — подготовлены автобусы. Уже эвакуированы 130 детей, уточнил глава Новороссийска. Он добавил, что площадь возгорания достигла 22 га.

В ликвидации возгорания задействованы 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолеты, а также спасатели из Анапы и Геленджика.

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесного пожара у баз отдыха
Video

Около 12 часов дня 14 июля в районе хутора Дюрсо загорелись лес и трава, а затем огонь перешел на территорию базы отдыха «Романтик». Позже из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха «Фрегат», сообщил мэр Новороссийска. 93.ru сообщил об эвакуации туристов с трех баз отдыха — «Романтик», «Голубая волна» и «Фрегат».

Данных о пострадавших нет, но в результате пожара были повреждены шесть деревянных домов и две легковые машины на одной из баз отдыха.

Российский ракетный комплекс нанес удар по эшелону ВСУ. Видео

Лукашенко поручил отвести белорусские войска от границы с Украиной

В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером. Видео

Зеленский выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. Подробности

Покушение на Трампа. Что известно к этому часу – в Telegram РБК

Новый президент Ирана рассказал о своем отношении к России

Трамп выступил с заявлением после покушения

Кадры с Трампом сразу после стрельбы

Конор Макгрегор сообщил, что сделал ставку на испанцев и спрогнозировал счет

Покушение на Трампа попало на видео

Журналисты подали в суд на OpenAI за использование своих текстов
Теги
Краснодарский край Кубань Новороссийск режим ЧС Пожар лесной пожар
Материалы по теме
В районе Абрау-Дюрсо произошел крупный лесной пожар
Общество
С базы отдыха у хутора Дюрсо эвакуировали 220 человек из-за пожара
Общество
Площадь лесного пожара у хутора Дюрсо на Кубани выросла в семь раз
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Эксперты рассказали, кто из охранников Трампа сделал ошибки, а кто — нет Политика, 17:11
В ожидании финала. Что происходит в последний день Евро Спорт, 16:50
Секретная служба ответила на данные об отказе усилить охрану Трампа Политика, 16:46
Умерла звезда «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованных» Шеннен Доэрти Общество, 16:40
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесного пожара у баз отдыха Общество, 16:36
Кейт Миддлтон пришла на мужской финал Уимблдона Спорт, 16:35
В двух городах Сумской области прогремели взрывы Политика, 16:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Тарасова поддержала решение Трусовой возобновить карьеру Спорт, 16:04
МИД Польши анонсировал рост военных расходов Политика, 16:02
С базы отдыха у хутора Дюрсо эвакуировали около 500 человек из-за пожара Общество, 15:55
Жительницу Перми обвинили в убийстве сына, тело которого нашли на помойке Общество, 15:51
В конной федерации ответили на обвинения в жестоком обращении с животными Спорт, 15:49
Покушение на Трампа. Главное Политика, 15:37
Площадь лесного пожара у хутора Дюрсо на Кубани выросла в семь раз Общество, 15:33