В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесного пожара у баз отдыха

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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара в районе хутора Дюрсо, сообщил мэр города Андрей Кравченко в телеграм-канале.

«На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров», — написал Кравченко.

Для эвакуации 200 человек с ближайших баз отдыха — «Моряк» и «Романтик» — подготовлены автобусы. Уже эвакуированы 130 детей, уточнил глава Новороссийска. Он добавил, что площадь возгорания достигла 22 га.

В ликвидации возгорания задействованы 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолеты, а также спасатели из Анапы и Геленджика.

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Около 12 часов дня 14 июля в районе хутора Дюрсо загорелись лес и трава, а затем огонь перешел на территорию базы отдыха «Романтик». Позже из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха «Фрегат», сообщил мэр Новороссийска. 93.ru сообщил об эвакуации туристов с трех баз отдыха — «Романтик», «Голубая волна» и «Фрегат».

Данных о пострадавших нет, но в результате пожара были повреждены шесть деревянных домов и две легковые машины на одной из баз отдыха.