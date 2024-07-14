Генсек ООН осудил покушение на Трампа

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал политическим актом насилия покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа в ходе его предвыборного митинга в Пенсильвании, заявил его представитель Стефан Дюжаррик, передает Reuters.

«Генеральный секретарь безоговорочно осуждает этот политический акт насилия. Он желает президенту Трампу скорейшего выздоровления», — сказал он.

Неизвестный открыл стрельбу по Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. На видео выступления видно, что у политика было окровавлено ухо. В результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения, нападавшего застрелили.

Представитель экс-президента заявил, что Трамп находится в больнице, он в порядке. Позднее политик выступил с обращением, в частности, он принес соболезнования семьям погибшего и пострадавшего в ходе стрельбы.

Американский лидер Джо Байден призвал всю страну осудить покушение на Трампа. При этом он отметил, что не располагает достаточным количеством фактов, чтобы назвать случившееся покушением. Нападение также осудили политики по всему миру, среди них — бывшие американские лидеры Билл Клинтон и Барак Обама, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие.