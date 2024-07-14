Трамп примет участие в съезде республиканцев после покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп примет участие в съезде республиканцев 15 июля, несмотря на пережитое покушение, говорится в заявлении сопредседателей Национального комитета Республиканской партии Майкла Уотли и Лары Трамп в соцсети Х (Twitter).

Съезд пройдет с 15 по 18 июля в Милуоки в штате Висконсин. На этом съезде республиканцы утвердят своего кандидата на предстоящих выборах президента страны.

«Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к нам в Милуоки, когда мы выдвинем его кандидатуру на пост 47-го президента Соединенных Штатов», — заявили Уотли и Трамп.

Политик чувствует себя хорошо и благодарен правоохранительным органам за быстрое реагирование, добавили сопредседатели.

Покушение на Трампа совершили 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Политик получил ранение в ухо. Стрелка убили сотрудники спецслужб, также погиб еще один человек, один пострадал.

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг сообщил, что с экс-президентом все в порядке, он прошел обследование в больнице. Трамп позднее выступил с заявлением и выразил соболезнования семье убитого и пострадавшего.

Президент США Джо Байден осудил нападение, но отметил, что не располагает достаточным количеством фактов, чтобы назвать случившееся покушением. Нападение также осудили политики по всему миру, среди них - бывшие американские лидеры Билл Клинтон и Барак Обама, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие.