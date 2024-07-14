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AP узнал, какое оружие нашли на месте стрельбы в Трампа

AP: на месте стрельбы в Трампа нашли винтовку типа AR
На месте стрельбы обнаружили винтовку типа AR, винтовки этого семейства - одни из самых распространенных в США. Прокуратура допускала, что для стрельбы с дальнего расстояния нападавшему потребовалась бы винтовка

На месте стрельбы в экс-президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании обнаружили винтовку типа AR, передает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Винтовки типа AR бывают разных размеров и имеют множество различных характеристик, в зависимости от производителя. Однако в целом речь идет о семействе полуавтоматических винтовок.

Наиболее распространенная винтовка в США из этого семейства — AR-15. Газета San Francisco Chronicle также называет ее «самой ненавистной», поскольку это оружие применялось во множестве инцидентов со стрельбой.

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Покушение на Трампа было совершено 13 июля, когда он выступал на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Политик получил ранение в ухо. Стрелка убили сотрудники спецслужб, также погиб еще один человек. По словам Трампа, еще один человек был тяжело ранен.

CNN и The New York Post назвали стрелявшего снайпером. Источники издания сообщили, что огонь велся с расстояния в сотни метров от трибуны, за пределами охранного периметра. Источники CNN утверждали, что стрелок находился на крыше здания. Окружной прокурор округа Батлер заявил, что стрелок находился внутри. Он подчеркнул, что для ведения стрельбы с такого расстояния нападавшему понадобилась бы винтовка.

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг сообщил, что с экс-президентом все в порядке, он прошел обследование в больнице. Сам Трамп позднее выступил с заявлением и выразил соболезнования семье убитого и пострадавшего.

Президент США Джо Байден осудил нападение на своего соперника в рамках предвыборной кампании, но заявил, что не располагает достаточным количеством фактов, чтобы назвать случившееся покушением. Нападение осудили и другие политики из США и европейских стран, в том числе вице-президент Камала Харрис, премьер-министры Великобритании и Венгрии Кир Стармер и Виктор Орбан.

К расследованию покушения на Трампа подключилось Федеральное бюро расследований США, также его ведет Секретная служба, которая отвечает за охрану первых лиц государства.

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Дональд Трамп оружие покушение снайперская винтовка
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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