Антонов назвал оскорбления Байдена в адрес Путина ущербом престижу США

Джо Байден в ходе выступления перед избирателями в Детройте (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Оскорбления от американского лидера Джо Байдена в сторону президента России Владимира Путина наносят непоправимый ущерб престижу США. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в телеграм-канале посольства России.

«Такие эскапады недостойны лидера Соединенных Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки. Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги», — сказал Антонов.

Он также назвал абсурдными обвинения в отношении российского лидера. «Именно США загружают планету военными конфликтами, в результате которых гибнут сотни тысяч людей», — добавил дипломат.

Байден неоднократно делал оскорбительные заявления в адрес Путина. Так, 12 июля на пресс-конференции после саммита НАТО президент США назвал российского лидера «кровожадным безумцем».

До этого он назвал Путина диктатором, который «во всем винит Америку», а бывшего президента США Дональда Трампа — собачонкой диктатора.

Российский президент в ответ на одно из предыдущих оскорблений Байдена упомянул фразу «кто как обзывается, тот так и называется», а его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал оскорбления с американской стороны хамским заявлением и позором.