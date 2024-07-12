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Военная операция на Украине ,  
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Байден оскорбительно высказался в адрес Путина после саммита НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Байден заявил о возвращении некоторых «старейших, глубочайших страхов» Европы из-за боев на Украине, и снова оскорбительно высказался в адрес Путина. Кремль прежде называл такую риторику позорной
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский президент Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина «кровожадным безумцем» на пресс-конференции после саммита НАТО, трансляция шла на Youtube.

«Всех, кто думал, что время НАТО миновало, ждало жестокое разочарование, и Путин вторгся на Украину. Некоторые из старейших, глубочайших страхов Европы вернулись к жизни, ведь двинулся маршем кровожадный безумец», — сказал Байден (цитата по ТАСС).

Президент США и прежде неоднократно делал оскорбительные заявления в адрес Путина, тот в ответ напоминал фразу «кто как обзывается — тот так и называется», а его представитель Дмитрий Песков назвал оскорбления с американской стороны хамским заявлением и позором. «Если президент страны использует такую лексику — это стыдно должно быть», — считает он. Песков полагает, что подобные высказывания «вряд ли способны каким-либо образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина».

Путин ответил на оскорбление Байдена в свой адрес
Политика
Владимир Путин

Байден на пресс-конференции не исключил разговора с Путиным, но отметил, что пока не видит оснований для беседы. По его словам, российскому президенту самому следует позвонить, если тот готов к переговорам.

Кремль сообщал о готовности Путина к беседе, отмечая: для нее Вашингтону необходимо изменить свою позицию.

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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Владимир Путин

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