 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Подрыв «Северных потоков» ,  
0 

Захарова сочла сговором закрытие Швецией расследования по Nord Stream

Захарова: закрытие Швецией расследования по Nord Stream — международный сговор
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Фото: Stefan Sauer / ZB / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / ZB / Global Look Press

США являются главными бенефициарами теракта на «Северных потоках», а Швеция, закрывшая расследования взрывов, не имеет «ни права, ни воли» сопротивляться американцам. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Прокуратура Швеции закрыла расследование диверсий на «Северных потоках» еще в начале февраля. Ранее в этот день шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что теракт хоть и был совершен в шведских территориальных водах, но расследование не нашло виновных в деле, в связи с чем дело и было закрыто.

«Не прошло и полгода, как Швеция повторила то, о чем заявила в феврале. <...> Причина такой правовой апатии в том, что главный бенефициар теракта — администрация [президента США Джо] Байдена, который и не скрывал соответствующих планов. Возражать Штатам Стокгольм не имеет ни права, ни воли», — прокомментировала слова Кристерссона Захарова.

По ее словам, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления — теракта. «И Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке», — отметила представитель МИДа.

Генпрокурор рассказал, как найти виновных в теракте на «Северных потоках»
Политика
Игорь Краснов

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года. Прокачка газа по первому из них была в тот момент остановлена для ремонта, второй не был введен в эксплуатацию. В компании-операторе Nord Stream AG констатировали беспрецедентные разрушения в результате ЧП и отказались прогнозировать сроки восстановления газопроводов. Расследованием произошедшего занялись правоохранительные органы Швеции, Дании и Германии, Россию к нему не допустили.

Российский лидер Владимир Путин возлагал ответственность за случившееся на «англосаксов», США и Великобритания эти обвинения отвергали. Он также исключал причастность Москвы к диверсии. По мнению Путина, за подрывом стоят страны, заинтересованные в транзите газа через Россию по территории Украины.

Теги
Северный поток диверсия теракт сговор МИД Мария Захарова расследование Швеция
Материалы по теме
Генпрокурор рассказал, как найти виновных в теракте на «Северных потоках»
Политика
Песков ответил на слова экс-депутата Деркача о подрыве «Северных потоков»
Политика
Россия в ООН призвала судить виновных в подрыве «Северных потоков»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Ради Шакиры перерыв в финале Кубка Америки увеличат до 25 минут Спорт, 19:41
В Швейцарии российского дипломата обвинили в нарушении законов о санкциях Политика, 19:33
Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной Политика, 19:28
Отара Кушанашвили отпустили домой из онкомедцентра Общество, 19:26
Захарова сочла сговором закрытие Швецией расследования по Nord Stream Политика, 19:19
Орбан заявил лидерам НАТО, что Украина не нужна в альянсе Политика, 18:59
На западе Краснодара загорелось производственное здание Общество, 18:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером Бизнес, 18:19
Крейчикова победила Паолини в финале Уимблдона Спорт, 18:07
Гладков назвал число находящихся в больницах после атак ВСУ белгородцев Политика, 17:56
Суд арестовал гражданина Нидерландов, сына бизнес-коуча Закхайм Общество, 17:50
В ХМАО у Ан-24 с 38 пассажирами разорвалось колесо Общество, 17:50
Последний из допущенных российских борцов отказался ехать на Олимпиаду Спорт, 17:48
Клуб Слуцкого довел беспроигрышную серию в чемпионате Китая до 19 матчей Спорт, 17:30