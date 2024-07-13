Захарова сочла сговором закрытие Швецией расследования по Nord Stream

Фото: Stefan Sauer / ZB / Global Look Press

США являются главными бенефициарами теракта на «Северных потоках», а Швеция, закрывшая расследования взрывов, не имеет «ни права, ни воли» сопротивляться американцам. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Прокуратура Швеции закрыла расследование диверсий на «Северных потоках» еще в начале февраля. Ранее в этот день шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что теракт хоть и был совершен в шведских территориальных водах, но расследование не нашло виновных в деле, в связи с чем дело и было закрыто.

«Не прошло и полгода, как Швеция повторила то, о чем заявила в феврале. <...> Причина такой правовой апатии в том, что главный бенефициар теракта — администрация [президента США Джо] Байдена, который и не скрывал соответствующих планов. Возражать Штатам Стокгольм не имеет ни права, ни воли», — прокомментировала слова Кристерссона Захарова.

По ее словам, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления — теракта. «И Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке», — отметила представитель МИДа.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года. Прокачка газа по первому из них была в тот момент остановлена для ремонта, второй не был введен в эксплуатацию. В компании-операторе Nord Stream AG констатировали беспрецедентные разрушения в результате ЧП и отказались прогнозировать сроки восстановления газопроводов. Расследованием произошедшего занялись правоохранительные органы Швеции, Дании и Германии, Россию к нему не допустили.

Российский лидер Владимир Путин возлагал ответственность за случившееся на «англосаксов», США и Великобритания эти обвинения отвергали. Он также исключал причастность Москвы к диверсии. По мнению Путина, за подрывом стоят страны, заинтересованные в транзите газа через Россию по территории Украины.