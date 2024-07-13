Ростовский губернатор заявил о ликвидации пожара на нефтебазе

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

По состоянию на 10:19 мск пожар на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области, который возник в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), ликвидирован, сообщил глава региона Василий Голубев.

Ранее он написал, что по состоянию на 8:00 мск площадь пожара составляла 200 кв. м, а к его тушению привлекли пожарный поезд. В тушении участвовали 49 человек и 14 единиц техники.

Атака дрона произошла около 4:00 мск. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Российское Минобороны утром 13 июля сообщало об уничтожении четырех дронов над российскими регионами. Два из них были перехвачены над Ростовской областью.

Дроны неоднократно атаковали российские объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). К примеру, в ночь на 18 июня в Ростовской области в результате атаки беспилотника на нефтебазе в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. Пожар потушили только днем 21 июня. По словам Голубева, в его тушении задействовали более 200 человек и 39 единиц техники, а также пожарный поезд.

Голубев сообщал об отражении массированной атаки дронов и в ночь на 9 июля. Тогда силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили несколько десятков целей в различных районах Ростовской области.