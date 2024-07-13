Минобороны отчиталось о четырех БПЛА, сбитых над российскими регионами

В ночь на 13 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны.

Два беспилотника сбили над Ростовской областью, один — над Белгородской и еще один — над территорией Курской области.

После начала военной операции на Украине в приграничных регионах регулярно объявляют ракетную опасность и другие предупредительные сигналы, а противовоздушная оборона сбивает украинские дроны.

Ночью в Курской и Воронежской областях объявили опасность атаки дронов. Воздушную тревогу объявили в 23:58 мск в обоих регионах и отключили в 1:09.

Вечером 12 июля атаке беспилотников подверглась Белгородская область. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.