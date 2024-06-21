В Азове потушили горевшую четверо суток после атаки дрона нефтебазу

Пожар на нефтебазе в Азове тушили с утра 18 июня. В нем задействовали примерно 200 человек, почти 40 единиц техники и пожарный поезд

Фото: МЧС России

Пожар на нефтебазе в Азове по состоянию на 12:00 мск ликвидирован, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В ночь на 18 июня в результате атаки дрона на объекте загорелись резервуары с нефтепродуктами. Глава региона тогда писал, что, по предварительным данным, жертв нет.

В Азове находятся нефтебаза и терминал по перевалке метанола в порту.

По подсчетам губернатора, в тушении пожара на нефтебазе утром того же дня задействовали 208 человек и 39 единиц техники, а также пожарный поезд. По данным МЧС, на месте работали 200 специалистов и 49 единиц техники.

Спустя сутки сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 3,2 тыс. кв. м. Днем 19 июня Голубев написал, что стабилизировать ситуацию на нефтебазе не удалось. Тогда произошла разгерметизация второго резервуара.

В ночь на 21 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры, один из дронов упал на территории Ильского НПЗ. Хозяйственные сооружения получили повреждения, возник пожар на площади 50 кв. м. Оперштаб региона утром написал, что его потушили.

Тахтамукайский район Республики Адыгея также был атакован дронами. Глава региона Мурат Кумпилов уточнил, что БПЛА атаковали аул Козет, поселки Новый и Яблоновский. В последнем повреждения получила кровля частного дома. Атаке дронов подвергся и Севастополь.

Минобороны доложило об уничтожении за ночь в общей сложности 120 беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 70 БПЛА над Крымом и Черным морем, 43 — над Краснодарским краем и один — над Волгоградской областью.