Губернатор Ростовской области заявил о массированной атаке дронов

Силами ПВО и средствами РЭБ уничтожено и подавлено несколько десятков целей в нескольких районах области, сообщил губернатор

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников.

«Около 2 часов ночи в Ростовской области началась массированная атака БПЛА», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, силами ПВО и средствами РЭБ уничтожено и подавлено несколько десятков целей в различных районах региона. В результате атаки в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. «На место выехал пожарный расчет. В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован», — рассказал Голубев.

Губернатор уточнил, что силы ПВО продолжают отбивать атаку дронов.

Регион неоднократно подвергался атакам беспилотников. В ночь на 18 июня в результате атаки дрона на нефтебазе в Азове произошел пожар. Там загорелись резервуары с нефтепродуктами. Пожар потушили только 21 июня. В ночь на 24 июня силы ПВО сбили один беспилотник, еще два были подавлены. По словам губернатора, обломки упали на территории промышленного предприятия, никто не пострадал. 5 июля Минобороны отчитывалось об уничтожении 50 дронов: из них 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью, 10 — над Ростовской областью.