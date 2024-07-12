Полянский на заседании в ООН показал обломки атаковавшего ЗАЭС дрона

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи ООН показал обломки украинского беспилотника, атаковавшего в апреле Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

Полянский назвал нападения на станцию регулярными и многочисленными.

«Сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля этого года. <...> Наша страна регулярно направляет в Совет Безопасности ООН, Секретариат МАГАТЭ и во все международное сообщество данные о реальном положении дел на ЗАЭС и прилегающих к ней территориях», — сказал дипломат.

После его выступления Генассамблея одобрила резолюцию, по которой от России требуется вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева. Резолюцию приняли 99 голосами. Девять государств выступили против, еще 60 воздержались от голосования. Полянский назвал документ политизированным.

3 июля гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что украинские военные нанесли удар беспилотниками по подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области. При ударе пострадали девять работников ЗАЭС.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил удары по ЗАЭС и призвал немедленно их прекратить. По его словам, повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизням людей и должны прекратиться.