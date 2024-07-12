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Военная операция на Украине ,  
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Греция отказалась признать причастность к ударам ATACMS по Севастополю

Минобороны Греции: страна не несет ответственности за удар ATACMS по Севастополю
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Греция отказывается брать на себя ответственность за американские беспилотники, базирующиеся на ее территории, и за удар ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня, заявил замминистра национальной обороны страны Яннис Кефалояннис. Его позицию приводит сайт neostrategy.gr.

Лидер парламентской фракции партии «Победа» Димитриос Нациос отметил в своем вопросе Кефалояннису, что Греция или Евросоюз не осудила удар по севастопольскому пляжу.

«Американский источник рассказал о поддержке именно этой атаки беспилотными летательными аппаратами-разведчиками ВВС США, базирующимися в Ларисе. <...> Global Hawk участвовал в миссии по координации атаки и предоставлению информации о цели», — отметил Нациос.

Кефалояннис в ответ заявил, что за пределами территории Греции в миссиях, выполняемых военными США, независимо от того, участвуют в них самолеты или беспилотники, только Вашингтон имеет оперативный и административный контроль без обязательств как-либо информировать греческую сторону. Это, подчеркнул замминистра обороны, основано на международном праве.

«В данном случае у Греции не могло быть ни управления, ни контроля, а значит, и никакой информации», — уточнил Кефалояннис.

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Вооруженные силы Украины 23 июня ударили по северной части Севастополя пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе после воздействия на нее средств ПВО. Обломки ракеты и суббоеприпасы упали на пляж в Учкуевке. На пляже потом нашли неразорвавшиеся кассетные снаряды.

Погибли четыре человека, в том числе две девочки двух и девяти лет, пострадали более 150.

Российские власти возложили ответственность за удар по Севастополю на США. В Минобороны пояснили, что американские специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS.

ATACMS — ракеты производства США дальностью до 300 км. Вашингтон передал Киеву более 100 таких ракет, писала NYT. В конце мая США разрешили Украине использовать американское оружие для «ведения контрбатарейной борьбы в Харьковской области». В отношении целей на территории России, кроме новых регионов и Крыма, запрет сохраняется.

Теги
Греция США Севастополь ATACMS Украина
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