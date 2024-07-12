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Политика ,  
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Тайный отъезд партнера Коломойского обернулся отставкой его жены в Вене

Эмине Джапарова
Эмине Джапарова (Фото: R.Farrell / ITU / Wikimedia Commons)

Постпред Украины при международных организациях в Вене и бывший первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова подала в отставку после скандала с отъездом за границу ее мужа. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я тоже решила не оставаться в МИДе и инициировать отставку. На имя министра Д. (Дмитрия Кулебы. — РБК) направила соответствующее заявление», — написала Джапарова.

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Фото:Sergii Kharchenko / Zuma / Global Look Press

По словам бывшего заместителя главы украинского МИДа, она не нарушала закон и не пользовалась в личных целях служебным положением. Развернувшиеся вокруг нее и ее семьи действия являются «манипулятивными», считает Джапарова.

Политик подала в отставку на фоне скандала, связанного с отъездом ее мужа — бизнесмена Геннадия Боголюбова за границу. Как писало ранее издание «Украинская правда», у них есть общая дочь, родившаяся весной 2024 года.

Экс-совладелец Приватбанка был партнером украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в перечень экстремистов и террористов).

Игорь Коломойский, основатель национализированного в 2016 году Приватбанка, находится под арестом с сентября 2023 года. Ему предъявлен ряд обвинений, в том числе в отмывании более 500 млн грн в 2013–2020 годах путем вывода за границу через подконтрольные банки и завладении 9,2 млрд грн Приватбанка. В 2017 году Высокий суд Лондона разрешил арестовывать активы Коломойского и Боголюбова по всему миру в рамках дела Приватбанка.

9 июля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило Боголюбову обвинение в незаконном пересечении границы по чужому паспорту. По данным следствия, 24 июня поездом Киев — Хелм он выехал с Украины в сопровождении близкого родственника.

Теги
Украина отставка скандал выезд за границу Геннадий Боголюбов Игорь Коломойский
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