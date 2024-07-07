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Политика ,  
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Партнер Коломойского покинул Украину по поддельным документам

Партнер Коломойского Геннадий Боголюбов покинул Украину по поддельным документам
Экс-акционер Приватбанка уехал в ночь на 24 июня из Киева в Польшу на поезде по поддельным документам, пишет «УП». О побеге бизнесмена сообщает также «Страна.ua». Издания связывают это с делом Коломойского
Фото: Sergii Kharchenko / Zuma / Global Look Press
Фото: Sergii Kharchenko / Zuma / Global Look Press

Партнер бизнесмена Игоря Коломойского и бывший совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов покинул Украину по поддельным документам, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе генпрокурора и бизнес-кругах.

По информации издания, бизнесмен уехал из страны в ночь на 24 июня поездом Киев — Хелм (Польша). Побег Боголюбова собеседники связывают с делом Приватбанка.

Газета уточняет, что он выехал из страны по фальшивым документам, но в Польшу въехал по настоящим. Сейчас бизнесмен находится в Австрии, утверждает «УП». По словам источников, 6 июля был заключен под стражу пограничник, который пропустил Боголюбова.

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Как рассказали «Стране.ua» источники в правоохранительных органах, официально Боголюбов никуда не уезжал, что означает: он либо покинул страну нелегально, либо под чужим именем. По информации издания, недавно партнер Коломойского уже пытался пересечь границу, но тогда его не выпустили. Издание связывает попытки бизнесмена уехать с опасениями по поводу возможного ареста по делу Коломойского.

«Страна.ua» также пишет, что Боголюбов женат на бывшем первом заместителе министра иностранных дел и постоянном представителе Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапаровой. «УП» называла его отцом дочери Джапаровой, родившейся весной этого года.

Коломойский, основатель национализированного в 2016 году Приватбанка, находится под арестом с сентября 2023 года. Ему предъявлен ряд обвинений, в том числе в отмывании более 500 млн грн ($12,4 млн по текущему курсу) в 2013–2020 годах путем вывода за границу через подконтрольные банки и завладении 9,2 млрд грн ($227,5 млн) Приватбанка. В 2017 году Высокий суд Лондона разрешил арест активов Коломойского и Боголюбова по всему миру по делу Приватбанка.

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Теги
Елена Чернышова
Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов ПриватБанк
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