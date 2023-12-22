Суд оставил Коломойского под стражей, но сократил ему размер залога

Киевский апелляционный суд отказал бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в изменении меры пресечения, оставив его под стражей, но уменьшил ему сумму залога на 300 млн грн, передает УНИАН.

21 декабря суд рассматривал апелляцию на решение судьи о продлении ареста Коломойского. «Мои защитники заявили 50 свидетелей, которых нужно допросить. Такими темпами их допросы будут длиться около шести месяцев, а мне нужно будет все это время сидеть в СИЗО. Если мне изменят меру пресечения, я могу из Днепра переехать в Киев и ходить к следователям как на работу», — заявил бизнесмен на судебном заседании. В итоге суд оставил его под стражей до 26 января 2024 года.

Однако судья решил сократить Коломойскому размер залога с 3 млрд грн до 2 млрд 700 тыс. грн (около $71,9 млн). Комментируя это решение, бизнесмен заявил, что если бы у него и были бы деньги на внесение залога, то он бы их не вносил.

«После того как Приватбанк в 2017 году подал иск в Англии, все мои активы были заморожены и я не могу ими распоряжаться. Но если бы у меня и были такие деньги, я бы не вносил залог, а то это похоже на похищение и требование выкупа», — объяснил он.

Коломойский — основатель «Приватбанка», который был национализирован в 2016 году. Бизнесмен был крупнейшим акционером нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазовой «Укрнафты», которые также были национализированы. В 2014–2015 годах он был губернатором Днепропетровска. Forbes оценивает состояние Коломойского в $1 млрд.

2 сентября Коломойского арестовали по обвинению в легализации в 2013–2020 годах свыше 500 млн грн путем вывода их за границу через подконтрольные банки. Спустя несколько дней ему предъявили новые обвинения — в завладении 9,2 млрд грн ($250 млн) Приватбанка.

Позже в деле Коломойского появились новые подозрения: незаконные действия со средствами доступа к банковским счетам, завладение чужим имуществом путем служебного положения в особо крупных размерах и легализация денежных средств, полученных преступным путем.