Суд Лондона расширил всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова

Высокий Суд Лондона разрешил наложить арест по всему миру на ранее не выявленные активы бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, бывших акционеров крупнейшего на Украине «Приватбанка». Об этом сообщает пресс-служба банка, передает издание «Экономическая правда».

«Приватбанк» был национализирован в 2016 году.

«Недавнее решение английского суда предоставить разрешение банку получать судебные приказы об аресте активов за рубежом и требовать от ответчиков предоставлять дальнейшую информацию по раскрытию активов позволяет контролировать выполнение судебных приказов об аресте активов и является чрезвычайно позитивным событием для банка», — сообщила пресс-служба «Приватбанка».

После национализации банк провел аудит, в ходе которого выяснилось, что бывшие акционеры «Приватбанка» вывели из него деньги. Убытки банка составили $5,5 млрд. Экс-акционеры банка оспаривают решение о национализации в украинских и зарубежных судах.

В 2017 году «Приватбанк» подал иск в Высокий суд Лондона на Коломойского, Боголюбова и принадлежащие им компании. Суд издал приказ об аресте активов экс-владельцев банка и их компаний на сумму более $2,5 млрд.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начала системную борьбу с олигархами и крупным бизнесом. «Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости», — говорил президент страны. Он также поддержал ввод санкций США против Коломойского, которого в Вашингтоне обвиняют в коррупционной деятельности на посту главы Днепропетровской области. Он пояснил, что власти видят «разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс».

Летом 2021 года Зеленский предложил создать реестр олигархов (ими предлагается считать лиц, которые существенно влияют на политическую и экономическую жизнь страны, а также контролируют основные СМИ). Украинский Минюст решил, что Коломойский подходит под критерии.