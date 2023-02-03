Суд Лондона расширил всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 76,96 (+0,73) Инвестиции, 02 фев, 15:57 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 70,04 (-0,08) Инвестиции, 02 фев, 15:57
Paul Smith объявил о закрытии бизнеса в России Бизнес, 02:35
В Пентагоне заподозрили КНР в запуске разведывательного воздушного шара Политика, 02:16
NZZ узнала причину одобрения Западом поставок танков Украине Политика, 01:58
В МИД России заявили об отсутствии намерения возвращаться в Совет Европы Политика, 01:57
Военный суд приговорил участницу «Имарат Кавказ» к 10,5 годам колонии Общество, 01:49
Суд Лондона расширил всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова Финансы, 01:26
Зеленский рассказал о заседании ставки «в двойном формате» Политика, 01:20
Киберпонедельник — повод инвестировать в себя
До 5 февраля скидка до 50% на максимальный тариф РБК Pro
Купить со скидкой
Эксперты университета Киото назвали места, где людям грустно Общество, 01:11
В МВД пояснили ситуацию с пошлинами за 10-летний загранпаспорт Общество, 01:06
Овечкин ниже Кросби в списке лучших игроков НХЛ. Что говорят эксперты Спорт, 01:00
Bloomberg узнал, что на Западе допускают уход ВСУ из Артемовска Политика, 00:58
Рост цен на яйца в США вызвал всплеск спроса на живых кур Бизнес, 00:31
Кто выступил за бойкот Олимпиады при допуске россиян на Игры Спорт, 00:30
Федерация назвала лучшего боксера России Спорт, 00:22
Финансы ,  
0 

Суд Лондона расширил всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова

Высокий суд Лондона расширил всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова

Высокий Суд Лондона разрешил наложить арест по всему миру на ранее не выявленные активы бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, бывших акционеров крупнейшего на Украине «Приватбанка». Об этом сообщает пресс-служба банка, передает издание «Экономическая правда».

«Приватбанк» был национализирован в 2016 году.

«Недавнее решение английского суда предоставить разрешение банку получать судебные приказы об аресте активов за рубежом и требовать от ответчиков предоставлять дальнейшую информацию по раскрытию активов позволяет контролировать выполнение судебных приказов об аресте активов и является чрезвычайно позитивным событием для банка», — сообщила пресс-служба «Приватбанка».

После национализации банк провел аудит, в ходе которого выяснилось, что бывшие акционеры «Приватбанка» вывели из него деньги. Убытки банка составили $5,5 млрд. Экс-акционеры банка оспаривают решение о национализации в украинских и зарубежных судах.

В 2017 году «Приватбанк» подал иск в Высокий суд Лондона на Коломойского, Боголюбова и принадлежащие им компании. Суд издал приказ об аресте активов экс-владельцев банка и их компаний на сумму более $2,5 млрд. 

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начала системную борьбу с олигархами и крупным бизнесом. «Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости», — говорил президент страны. Он также поддержал ввод санкций США против Коломойского, которого в Вашингтоне обвиняют в коррупционной деятельности на посту главы Днепропетровской области. Он пояснил, что власти видят «разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс».

Летом 2021 года Зеленский предложил создать реестр олигархов (ими предлагается считать лиц, которые существенно влияют на политическую и экономическую жизнь страны, а также контролируют основные СМИ). Украинский Минюст решил, что Коломойский подходит под критерии.

Читайте на РБК Pro
Недовольных легче хантить: как и зачем следить за настроением сотрудников
Отмена НДС и государственные гранты: кому власти готовы помогать в 2023-м
Айтишник через полгода: что онлайн-школы прячут за громкими обещаниями
Люмпены XXI века: почему кризис съест средний класс в России
Теги
Высокий суд Лондона Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов ПриватБанк
Материалы по теме
В Крыму национализируют имущество Коломойского и Ахметова
Политика
СБУ после обыска у Коломойского заявила о хищениях на 40 млрд гривен
Политика
«Страна» сообщила об обысках дома у Коломойского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter