В Белом доме словами «чертовски хорош» оценили последнюю речь Байдена

Фото: Leah Millis / Reuters

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс высоко оценил выступление президента США Джо Байдена, несмотря на оговорки американского лидера на пресс-конференции в Вашингтоне. Пост в поддержку Байдена представитель Белого дома опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«У Джо Байдена нет докторской степени в области иностранных дел. Просто он чертовски хорош», — написал чиновник. По его словам, это ответ на вопрос, «который у всех на уме».



Речь идет о сомнениях демократов в способностях американского президента руководить страной. 12 июля Bloomberg сообщил, что выступление Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне вызвало опасение за его ментальное здоровье, так как политик допускал ошибки в своей речи. В частности, он случайно представил украинского лидера Владимира Зеленского как российского президента Владимира Путина.

Минимум трое законодателей-демократов призвали Байдена выйти из президентской гонки, сообщило агентство Associated Press. В свою очередь, Байден назвал себя наиболее подходящим кандидатом и заверил, что готов продолжать борьбу за пост президента «не ради своего наследия, а чтобы завершить начатое дело».