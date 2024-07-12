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Выборы президента США ,  
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В Белом доме словами «чертовски хорош» оценили последнюю речь Байдена

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Выборы президента США
Фото: Leah Millis / Reuters
Фото: Leah Millis / Reuters

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс высоко оценил выступление президента США Джо Байдена, несмотря на оговорки американского лидера на пресс-конференции в Вашингтоне. Пост в поддержку Байдена представитель Белого дома опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«У Джо Байдена нет докторской степени в области иностранных дел. Просто он чертовски хорош», — написал чиновник. По его словам, это ответ на вопрос, «который у всех на уме».

Bloomberg описал реакцию на то, как Байден спутал Зеленского с Путиным
Политика
Джо Байден

Речь идет о сомнениях демократов в способностях американского президента руководить страной. 12 июля Bloomberg сообщил, что выступление Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне вызвало опасение за его ментальное здоровье, так как политик допускал ошибки в своей речи. В частности, он случайно представил украинского лидера Владимира Зеленского как российского президента Владимира Путина.

Минимум трое законодателей-демократов призвали Байдена выйти из президентской гонки, сообщило агентство Associated Press. В свою очередь, Байден назвал себя наиболее подходящим кандидатом и заверил, что готов продолжать борьбу за пост президента «не ради своего наследия, а чтобы завершить начатое дело».

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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

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Владимир Зеленский

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