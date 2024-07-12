Байден назвал Зеленского президентом Путиным

Президент США лидер Джо Байден по ошибке представил украинского коллегу Владимира Зеленского «президентом Путиным» во время выступления на саммите НАТО в Вашингтоне. Fox News вел трансляцию на YouTube.

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден.

Он быстро исправился: «Президент Путин? Он [Зеленский] должен победить президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина».

«Я лучше», — пошутил стоящий рядом Зеленский. Байден ответил: «Намного лучше».

Это не первый раз, когда президент Соединенных штатов ошибается, ссылаясь на Зеленского, пишет Newsweek: ранее Байден по ошибке заявил, что поставки оружия предназначены для противодействия «жестокой агрессии Украины».

11 июля Зеленский встретился с Байденом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Говоря о встрече с американским президентом, Зеленский подчеркнул, что Киев ценит решение поставить Киеву «пять новых Patriot и десятки других систем».

О новом транше помощи Украине на $225 млн Байден сообщил на саммите НАТО в Вашингтоне. В новый пакет, как ожидается, войдут батарея ЗРК Patriot, ракеты для ЗРК NASAMS, боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Россия осуждает военную помощь Украине и настаивает, что это лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.