Зеленский встретился с Байденом и Эрдоганом

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в четверг с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой американской администрации Джо Байденом. Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

Он назвал продуктивной встречу с Эрдоганом и поблагодарил того «за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

По словам украинского президента, в Турции готовится конференция, посвященная продовольственной безопасности и свободе судоходства по решениям мирного саммита в Швейцарии.

Говоря о встрече с Байденом, Зеленский подчеркнул, что Киев ценит решение поставить Киеву «пять новых Patriot и десятки других систем».

О новом транше помощи Украине Байден сообщил на саммите НАТО в Вашингтоне. В новый пакет, как ожидается, войдут батарея ЗРК Patriot, ракеты для ЗРК NASAMS, боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Зеленский весной заявлял, что Киеву нужно как минимум семь батарей Patriot. Байден позднее объявил, что в ближайшее время Украина получит пять систем ПВО: по одной обещали предоставить сами США, а также Румыния, Германия и Италия. Газета The New York Times писала, что пятую европейские страны собирают из частей, разбросанных по всему континенту.

На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин анонсировал выделение Украине нового пакета помощи на сумму более $2,3 млрд.

Россия осуждает военную помощь Украине и настаивает, что это лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.