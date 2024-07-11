США после встречи Байдена с Зеленским объявили о передаче Patriot Киеву

Украина получит в том числе одну батарею Patriot, боеприпасы для комплексов NASAMS и HIMARS на общую сумму $225 млн. Власти России осуждают поставки оружия Украине

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США после встречи президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявили о дополнительной военной помощи Киеву на $225 млн, сообщается на сайте Пентагона.

«Как ранее на этой неделе объявил президент Байден, Соединенные Штаты предпринимают совместные действия с Германией, Румынией, Нидерландами и Италией по укреплению противовоздушной обороны Украины и по предоставлению пяти систем ПВО, включая батареи Patriot и системы SAMP/T, которые помогут защитить украинские города, мирных жителей и солдат», — говорится в сообщении.

Соединенные Штаты передадут Украине:

одну батарею Patriot,

боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса NASAMS,

ракеты для ЗРК Stinger,

боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS,

артиллерийские снаряды 155 и 105 мм,

ракеты для комплекса ТOW,

противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и др.

Вашингтон пообещал направить помощь Киеву «как можно скорее».

Зеленский весной заявлял, что Киеву нужно как минимум семь батарей Patriot. Байден позднее объявил, что в ближайшее время Украина получит пять систем ПВО: по одной обещали предоставить сами США, а также Румыния, Германия и Италия. Газета The New York Times писала, что пятую европейские страны собирают из частей, разбросанных по всему континенту.

На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин анонсировал выделение Украине нового пакета помощи на сумму более $2,3 млрд.

Россия осуждает военную помощь Украине и настаивает, что это лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода.