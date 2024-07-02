Глава Пентагона анонсировал военную помощь Украине на сумму $2,3 млрд

Ллойд Остин (Фото: Leah Millis / Reuters)

США выделят Украине более $2,3 млрд в рамках помощи в сфере безопасности, заявил министр обороны Ллойд Остин во время встречи со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в Пентагоне. Об этом пишет Reuters.

«Я горжусь тем, что Соединенные Штаты вскоре объявят о выделении Украине новой помощи в области безопасности на сумму более $2,3 млрд», — сказал Остин перед началом встречи с украинским министром обороны.

По словам главы Пентагона, новый пакет вооружений для Украины будет включать в себя противотанковое оружие и средства ПВО, в том числе ракеты-перехватчики.

Кроме того, Остин поддержал стремление Украины вступить в НАТО.

29 июня в пресс-службе Сухопутных войск США сообщили о заключении контракта с компанией Lockheed Martin на производство 870 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По словам помощника американского министра армии Дугласа Буша, это имеет важное значение для поддержки американской армии и армии стран-союзников, в том числе Украины.

Министр обороны России Андрей Белоусовов предупредил главу Пентагона об опасности дальнейшей эскалации из-за продолжения поставок Украине американского оружия. До этого Москва неоднократно указывала Вашингтону на вероятность обострения ситуации на Украине из-за поставок в страну вооружения.