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Миланский аэропорт назвали именем Сильвио Берлускони

Миланский аэропорт Мальпенса
Миланский аэропорт Мальпенса (Фото: Massimo Alberico / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Аэропорт итальянского города Милан — Мальпенса официально назван в честь политика Сильвио Берлускони, скончавшегося в 2023 году, сообщило агентство ANSA со ссылкой на итальянского авиарегулятора.

Таким образом, авиаузел теперь называется «Международный аэропорт Милана Мальпенса — Сильвио Берлускони». Всеми обязательствами, сопутствующими смене названия, займется управляющая компания аэропорта Sea.

Берлускони умер в июне 2023 года в возрасте 86 лет.

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Переименование поддержал и итальянский вице-премьер и министр транспорта Маттео Сальвини. Он пояснил, что окончательное решение о присвоении имени политика аэропорту оставалось за министром транспорта.

«Я готов с гордостью и чувством поставить подпись в память о моем друге Сильвио, великом бизнесмене, великом миланце и великом итальянце», — написал он в Facebook (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Берлускони родился в Милане в 1936 году. В политику он пришел в 1994 году (в 57 лет), создав с нуля в январе того же года собственную партию «Вперед, Италия».

На протяжении жизни он становился премьером Италии четыре раза — в 1994, 2001, 2005 и 2008 годах. В 2011 году он ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования.

Берлускони считался одним из самых убежденных сторонников укрепления связей Европы с Россией. Его часто называют другом президента России Владимира Путина, у них регулярно происходили неформальные контакты.

В апреле 2023 года у бывшего премьер-министра диагностировали лейкемию и развившуюся на этом фоне пневмонию. Тогда же он начал проходить курс химиотерапии.

В начале июня того же года Берлускони в очередной раз госпитализировали, через три недели после того, как он выписался из больницы. Спустя несколько дней, 12 июня, он умер.

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Италия Милан Сильвио Берлускони
Берлускони Сильвио фото

Берлускони Сильвио

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии
29 сентября 1936 года
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