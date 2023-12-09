ANSA сообщила о решении детей Берлускони продать виллы, где бывал Путин

В частности, речь идет о виллах Джернетто и Чертоза. На первой Берлускони принимал Путина в 2010 году, когда тот был премьером. На второй президент гостил несколько раз — в 2003 и в 2008 годах

Пятеро детей-наследников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони решили продать часть недвижимости, в том числе виллу Джернетто, сообщает агентство ANSA. На этой вилле в 2010 году Берлускони принимал Владимира Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра России. Это дом XVIII века недалеко от коммуны Лезмо в в провинции Монца-э-Брианца. Там в 2022 году экс-премьер справил символическую свадьбу с Мартой Фашиной (она более чем на 50 лет была моложе Берлускони; он завещал ей €100 млн). Вилла принадлежит медиахолдингу Fininvest.

Также речь может идти о продаже виллы Чертоза наСардинии — на ней также несколько раз гостил Путин — в 2003 и в 2008 годах. Ее стоимость оценивается в €250-300 млн, ей владеет компания политика Idra. О том, что Берлускони продает виллу Чертоза, сообщалось еще в 2012 году.

Берлускони умер 12 июня 2023 года ему было 86 лет., у него была лейкемия. Издание Corriere della Sera оценило наследство политика в сумму около €4 млрд. По данным Forbes, состояние экс-премьера составляло $6,9 млрд (примерно €6,5 млрд). Берлускони владел Fininvest, несколькими виллами, яхтами, самолетами.

Путин отметил, что для него Берлускони «был дорогим человеком, настоящим другом», мудростью которого он восхищался.

La Repubblica писала, что наследники Берлускони хотят уничтожить его коллекцию из 25 тыс. картин и статуй — она не имеет художественной ценности. Большинство — это изображения обнаженных женщин или Девы Марии.Замминистра культуры, искусствовед и близкий друг Берлускони Витторио Сгарби рассказал, что экс-премьер покупал произведения искусства во время телевизионных аукционов, которые транслировались по ночам. По словам Сгарби, он приобретал их из-за многочисленных «бессонных ночей» с 2018 года и потратил на это €20 млн.