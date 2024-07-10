«УП» узнала, что Залужный начал работу в должности посла в Британии

Валерий Залужный (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступил к исполнению обязанностей посла в Соединенном Королевстве, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении Залужного.

Залужный был главкомом с 2021 года, его уволили с этой должности 8 февраля 2024 года, а в начале марта президент Украины Владимир Зеленский назначил его послом в Великобритании.

Главком осенью 2023 года заявил, что боевые действия зашли в тупик после провального летнего контрнаступления. Президент тогда отказался считать ситуацию на фронте патовой. О конфликте Зеленского и Залужного в середине ноября того же года сообщил бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

На должность главкома Зеленский назначил Александра Сырского. В марте 2024 года украинский президент заявил, что Сырский получил «карт-бланш на кадровые изменения» в армии, и отметил, что «все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт, реальные потребности».