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Минздрав Удмуртии назвал число жертв в результате ДТП с автобусом. Видео

Минздрав Удмуртии: в ДТП с автобусом у Пихтовки погибли два человека

Минздрав Удмуртии назвал число жертв в результате ДТП с автобусом. Видео
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При ДТП с участием рейсового автобуса в Удмуртии погибли два человека, сообщает пресс-служба минздрава региона.

«10 июля в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Воткинском районе Удмуртии погибли два человека», — говорится в публикации.

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Фото:СК РФ

Пострадали 22 человека, среди них — трое детей, уточнили в ведомстве. Все они доставлены в Воткинскую городскую больницу, им оказывают медицинскую помощь. Некоторых пострадавших могут госпитализировать.

Следственное управление по региону начало проверку по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным ведомства, ДТП произошло в районе деревни Пихтовка. Пассажирский автобус следовал по маршруту Ижевск — Пермь, в нем находились 45 пассажиров. Среди погибших — водитель автобуса.

9 июля ДТП с участием микроавтобуса произошло в Запорожской области. Тогда погибли пять человек, двое пострадали.

Теги
Удмуртия ДТП с автобусом погибшие Минздрав пострадавшие
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