В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 17 человек

Фото: СК РФ

Семнадцать человек, в том числе семь детей, находились в рейсовом автобусе, который попал в ДТП по пути из Красноярска, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю.

По данным пресс-службы, авария произошла днем 8 июля, когда водитель автобуса маршрутом из Красноярска в Шарыпово, обгоняя попутно двигавшийся КАМАЗ, столкнулся с ним и обе машины съехали в кювет.

По данным ведомства, в автобусе было 17 пассажиров, включая семерых детей. В прокуратуре края отметили, что в автобусе было 18 человек. «Трое взрослых и один ребенок доставлены в больницу», — добавили там.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

В Алтайском крае 1 июля пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, после чего наехал на остановку, на которой находились два человека.

Пострадавших тогда отправили в больницу. По предварительным данным, в салоне автобуса находились пять пассажиров, никто из них не пострадал.