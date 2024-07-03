В Турции разбился автобус с российскими туристами
В Турции автобус с российскими и белорусскими туристами, которых везли в аэропорт Антальи, врезался в бетонный столб, в результате аварии много пострадавших, передает телеканал NTV.
Очевидцы сообщают о большом количестве машин скорой помощи на месте ДТП. Полиция начала расследование.
Издание Nehir пишет, что автобус попал в ДТП на въезде на перекресток моста автовокзала Соргун кольцевой дороги Манавгата. Всего в автобусе находился 21 человек, из них 16 россиян, четверо белорусов и водитель. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, однако тяжелораненый водитель, по данным издания, вскоре скончался.
РБК направил запрос в генконсульство России и властям провинции.
В середине января на юго-востоке Турции в районе Айдынчык пассажирский автобус, следовавший из Антальи, по неизвестной причине перевернулся после столкновения с барьерами на выезде из туннеля. В результате ДТП девять человек погибли, еще 30 получили ранения.
Мэр Мерсина Али Хамза Пехливан впоследствии объяснял, что водитель потерял управление на выезде из туннеля, из-за чего автобус упал в кювет.