В Турции разбился автобус с российскими туристами

Автобус с российскими туристами разбился в Турции, есть пострадавшие

В автобусе находился 21 человек, из них 16 россиян, четверо белорусов и водитель. Всех пострадавших доставили в местные больницы, однако тяжелораненый водитель вскоре умер, пишет Nehir

Фото: Walter G. Allgower / imagebroker.com / Global Look Press

В Турции автобус с российскими и белорусскими туристами, которых везли в аэропорт Антальи, врезался в бетонный столб, в результате аварии много пострадавших, передает телеканал NTV.

Очевидцы сообщают о большом количестве машин скорой помощи на месте ДТП. Полиция начала расследование.

Издание Nehir пишет, что автобус попал в ДТП на въезде на перекресток моста автовокзала Соргун кольцевой дороги Манавгата. Всего в автобусе находился 21 человек, из них 16 россиян, четверо белорусов и водитель. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, однако тяжелораненый водитель, по данным издания, вскоре скончался.

РБК направил запрос в генконсульство России и властям провинции.

В середине января на юго-востоке Турции в районе Айдынчык пассажирский автобус, следовавший из Антальи, по неизвестной причине перевернулся после столкновения с барьерами на выезде из туннеля. В результате ДТП девять человек погибли, еще 30 получили ранения.

Мэр Мерсина Али Хамза Пехливан впоследствии объяснял, что водитель потерял управление на выезде из туннеля, из-за чего автобус упал в кювет.