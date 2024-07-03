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В Турции разбился автобус с российскими туристами

Автобус с российскими туристами разбился в Турции, есть пострадавшие
В автобусе находился 21 человек, из них 16 россиян, четверо белорусов и водитель. Всех пострадавших доставили в местные больницы, однако тяжелораненый водитель вскоре умер, пишет Nehir
Фото: Walter G. Allgower / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Walter G. Allgower / imagebroker.com / Global Look Press

В Турции автобус с российскими и белорусскими туристами, которых везли в аэропорт Антальи, врезался в бетонный столб, в результате аварии много пострадавших, передает телеканал NTV.

Очевидцы сообщают о большом количестве машин скорой помощи на месте ДТП. Полиция начала расследование.

Издание Nehir пишет, что автобус попал в ДТП на въезде на перекресток моста автовокзала Соргун кольцевой дороги Манавгата. Всего в автобусе находился 21 человек, из них 16 россиян, четверо белорусов и водитель. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы, однако тяжелораненый водитель, по данным издания, вскоре скончался.

РБК направил запрос в генконсульство России и властям провинции.

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В середине января на юго-востоке Турции в районе Айдынчык пассажирский автобус, следовавший из Антальи, по неизвестной причине перевернулся после столкновения с барьерами на выезде из туннеля. В результате ДТП девять человек погибли, еще 30 получили ранения.

Мэр Мерсина Али Хамза Пехливан впоследствии объяснял, что водитель потерял управление на выезде из туннеля, из-за чего автобус упал в кювет.

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